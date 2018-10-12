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«Колорадо» обыграл «Баффало» благодаря 30 сэйвам Варламова

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:1

Баффало, США, 12 октября 2018, 09:04 — REGNUM  «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:1.

В составе «Колорадо» дубль оформил Натан Маккиннон, ещё по шайбе забросили Тайсон Джост, Колин Уилсон, Карл Сёдерберг и Александр Керфут.

«Баффало» смог ответить единственной заброшенной шайбой, отличился Натан Больё.

Отметим, что голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 30 бросков за матч.

«Баффало Сэйбрз» (Баффало) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 1:6 (0:3, 1:1, 0:2).

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