«Нью-Джерси» не оставил камня на камне от «Вашингтона»

Ньюарк, США, , 08:56 — REGNUM «Нью-Джерси Дэвилз» одержал разгромную победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:0.

Хоккеисты «Вашингтона» крайне неудачно провели матч, а голкипер Феникс Копли, дебютировавший в составе команды, пропустил шесть шайб.

В составе «Нью-Джерси» дубль оформил Кайл Палмьери. Также голами отметились Маркус Юханссон, Блейк Коулман, Жан-Себастьен Ди и Брайан Бойл.

Отметим, что «Вашингтон» потерпел два поражения в первых четырёх матчах регулярного чемпионата НХЛ. На сегодняшний день команда занимает девятое место.

«Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 6:0 (2:0, 1:0, 3:0).

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