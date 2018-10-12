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«Питтсбург» обыграл «Вегас» благодаря хет-трику Кессела

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:2

Питтсбург, США, 12 октября 2018, 08:22 — REGNUM  «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Хоккеисты «Вегаса» в первом периоде открыли счёт в матче, отличился нападающий Томаш Носек. Однако затем «Пингвинз» забросили четыре шайбы подряд.

В составе «Питтсбурга» хет-трик оформил нападающий Фил Кессел, ещё один гол на счету Джейка Гюнцеля. Российский форвард Евгений Малкин отметился тремя голевыми передачами.

В третьем периоде «Вегас» сумел сократить отставание в счёте. Шайбу забросил Райлли Смит.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Вегас Голден Найтс» (Вегас) — 4:2 (1:1, 3:0, 0:1).

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