Гол и две передачи Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Флориду»

Санрайз, США, , 08:11 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:4.

В составе «Коламбуса» российский нападающий Артемий Панарин забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Кроме него, отличились Зак Веренски, Энтони Дюклер, Бун Дженнер и Кэм Аткинсон.

В составе «Флориды» шайбы забросили Евгений Дадонов, Александр Барков, Трой Брауэр и Ник Бьюгстад. На счету Дадонова также две голевые передачи.

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 4:5 (1:2, 3:1, 0:2).

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