Нурмагомедов стал почетным гражданином Грозного и получил машину в подарок

Грозный, , 05:12 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил чемпиона в легком весе по смешанным единоборствам Хабиба Нурмагомедова званием почетного гражданина Грозного. Об этом чеченский лидер заявил в своем Telegram-канале.

«Я пригласил на встречу с Хабибом известных бойцов Чеченского Республиканского спортивного Клуба «Ахмат». Мэр города Грозного Ибрагим Закриев сообщил о присвоении Хабибу звания «Почетный гражданин города Грозного», — заявил Кадыров.

Также глава Чечни подарил Нурмагомедову ключи от автомобиля и поздравил его с победой.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в Лас-Вегасе прошел бой за звание чемпиона в легком весе по смешанным единоборствам между российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым и ирландским бойцом Конором Макгрегором. Нурмагомедов одержал в этом бое победу, однако мероприятие не обошлось без скандала. Ирландский боец перед матчем оскорбил российского спортсмена, что привело к потасовке после матча, в которой участвовали в том числе и зрители.

Нурмагомедова с победой уже поздравил президент России Владимир Путин и в шутку попросил отца российского спортсмена строго не наказывать сына за драку после матча.

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