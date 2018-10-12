Алина Кабаева защитила диссертацию в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 03:42 — REGNUM Российская спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева защитила диссертацию на ученую степень кандидата педагогических наук в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имели Лесгафта в Петербурге, сообщает РБК.

В качестве темы диссертации российская гимнастка выбрала «Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике».

В своей работе спортсменка описала методику мотивации детей дошкольного возраста к занятиям художественной гимнастикой и специфику педагогической работы на занятиях и в спортивно-оздоровительных группах. В качестве научного руководителя Кабаева выбрала заведующую кафедрой теории и методики гимнастики Раису Терехину.

Отмечается, что Кабаева успешно защитила диссертацию. Степень кандидата педагогических наук ей будет присвоена после проведения необходимых процедур.