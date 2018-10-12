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Россия и Швеция разделили очки в матче Лиги Наций

Спорт

Набрав 4 очка, Россия укрепилась на первой строчке группы B. Швеция с 1-м очком идет двумя позициями ниже

Калининград, 12 октября 2018, 00:36 — REGNUM  11 октября на стадионе «Калининград» был разыгран матч 2-го тура группы B Лиги Наций УЕФА (B) между национальными сборными России и Швеции, завершившийся со счетом 0:0.

Статистика матча (Россия/Швеция)

Удары 13/10

Удары в створ ворот ½

Процент владения 59%/41%

Нарушения 14/9

Угловые 5/6

Набрав 4 очка, Россия укрепилась на первой строчке группы B. Швеция с 1-м очком идет двумя позициями ниже.

Стартовые составы на матч:

Россия: Гильерме, Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Рауш, Газинский, Зобнин, Черышев, Головин, Ионов, Дзюба.

Швеция: Ульссен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Форсберг, Свенссон, Классон, Берг, Телин.

Главный арбитр матча: Лука Банти.

Предупреждения: Аугустинссон — 31, Зобнин — 39, Газинскитй — 51, Джикия — 53.

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