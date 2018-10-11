Сборная Франции избежала позора в матче с Исландией

Париж, , 23:59 — REGNUM 11 октября на стадионе «Стад дю Рудуру» был разыгран товарищеский матч между национальными сборными Франции и Исландии, завершившийся боевой ничьей 2:2.

Первый мяч на экваторе первой половины забил опорный полузащитник «Астон Виллы» Биркир Бьярнасон — 0:1. На 58-й минуте Кари Арнасон похоронил сборную Франции, замкнув передачу Гильфи Сигурдссона — 0:2. В конце матча Хольмар Эйельфссон срезал мяч в свои ворота — 1:2. Через 4 минуты лидер атак «Пари Сен-Жермена» Килиан Мбаппе реализовал пенальти — 2:2.

Статистика матча (Франция/Исландия)

Удары 20/12

Удары в створ ворот 6/9

Процент владения 63%/37%

Нарушения 4/6

Угловые 4/7

Стартовые составы на матч:

Франция: Льорис, Павар, Кимпембе, Варан, Динь, Погба, Н’Зонзи, Гризманн, Жиру, Дембеле, Товен.

Исландия: Рунарссон, Севарссон, Эйельфссон, Гудмундссон, Бьярнасон, Арнасон, Сигурдссон, Сигурьонссон, Траустасон, Финнбогасон.

Главный арбитр матча: Тьягу Мартинш.

Предупреждения: Хальдерссон — 78, Сигторссон — 90+1, Жиру — 90+5, Сигурьонссон — 90+5.

Голы: Бьярнасон 30 — 0:1, Арнасон 58 — 0:2, Эйельфссон (авг) 86 — 1:2, Мбаппе (пен) 90 — 2:2.