Дубль Митровича принес Сербии уверенную победу над Черногорией

Подгорица, , 23:42 — REGNUM 11 октября на стадионе «Под Горицом» был разыгран матч 3-го тура группы D Лиги Наций УЕФА © между национальными сборными Черногории и Сербии, завершившийся победой гостей — 0:2.

Первый мяч на 18-й минуте матча забил 24-летний таранный форвард «Фулхэма» Александр Митрович точным ударом с пенальти — 0:1. Под занавес второй половины Митрович оформил дубль — 0:2.

Статистика матча (Черногория/Сербия)

Удары 4/6

Удары в створ ворот 1/3

Процент владения 54%/46%

Нарушения 15/17

Угловые 4/0

Набрав 7 очков, Сербия поднялась на первую позицию в группе D. «Чергонория» с 4-мя баллами идет двумя строками ниже.

Стартовые составы на матч:

Черногория: Петкович, Стойкович, Томашевич, Вешович, Симич, Йоветич, Йовович, Вукчевич, Шчекич, Марушич, Бечирай.

Сербия: Дмитрович, Рукавина, Родич, Миленкович, Велькович, Максимович, Живкович, Тадич, Гачинович, Лукич, Митрович.

Главный арбитр матча: Джанлука Рокки.

Предупреждения: Стойкович — 18, Лукич — 31, Тадич — 36, Вукчевич — 63.

Голы: Митрович (пен) 19 — 0:1, Митрович 81 — 0:2.