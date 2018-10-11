Португалия одержала волевую победу над сборной Польши со счетом 3:2

Варшава, , 23:40 — REGNUM 11 октября на стадионе «Шленски» был разыгран матч 3-го тура группы C Лиги Нация УЕФА между национальными сборными Польши и Португалии, завершившийся боевой победой подопечных Фернанду Сантуша со счетом 3:2.

На 18-й минуте молодой перспективный таранный форвард «Дженоа» Кшиштоф Пентек открыл счет — 1:0. Через 13 минут Андре Сильва сравнял ситуацию на табло — 1:1. Голевую передачу на свой счет записал Пицци. Под занавес первой половины Камиль Глик срезал мяч в свои ворота — 1:2. В дебюте второго тайма Бернарду Силва удвоил преимущество Португалии — 1:3. В конце матча Якуб Блащиковски заби «гол престижа» — 2:3.

Статистика матча (Польша/Португалия)

Удары 6/16

Удары в створ ворот 3/7

Процент владения 47%/53%

Нарушения 13/10

Угловые 4/5

Набрав 6 очков, Португалия укрепилась на первой позиции в турнирной таблице группы С. Польша с 1-м очком идет строчкой ниже.

Стартовые составы на матч:

Польша: Фабьянски, Енджейчик, Беднарек, Глик, Берешиньски, Крыховяк, Клих, Зилиньски, Кужава, Левандовски, Пентек.

Португалия: Патрисиу, Консело, Пепе, Диас, Руй, Карвалью, Невеш, Пицци, Силва, Сильва, Сильва.

Главный арбитр матча: Карлос дел Серро Гранде.

Предупреждения: Сильва — 37, Клих — 48, Крыховяк — 62, Карвалью — 67, Пепе — 74, Силва — 78.

Голы: Пентек 18 — 1:0, Сильва 31 — 1:1, Глик (авг) 41 — 1:2, Силва 52 — 1:3, Блащиковски 77 — 2:3.