Испания уверенно обыграла Уэльс в товарищеской встрече

Лондон, , 23:38 — REGNUM 11 октября на стадионе «Миллениум» был разыгран товарищеский матч между национальными сборными Уэльса и Испании, завершившийся крупной победой «красной фурии» со счетом 4:1.

Первый мяч в дебюте первой половины забил универсальный форвард дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер, замкнув передачу Дани Себальоса — 0:1. Через 11 минут Серхио Рамос удвоил преимущество «красной фурии» — 0:2. Голевую передачу на свой счет записал молодой опорный полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес. На 29-й минуте Алькасер оформил дубль — 0:3. На 74-й минуте Марк Бартра довел счет до разгромного после навеса Сусо с углового — 0:4. В коцне матча Сэм Воукс забил «гол престижа» — 1:4.

Статистика матча (Уэльс/Испания)

Удары 4/9

Удары в створ ворот 1/5

Процент владения 28%/72%

Нарушения 10/6

Угловые ¼

Стартовые составы на матч:

Уэльс: Хеннесси, Гантер, Дэвис, Уильямс, Джон, Амапду, Аллен, Рэмзи, Робертс, Уилсон, Воукс.

Испания: Де Хеа, Альбиоль, Аспиликуэта, Рамос, Гайа, Сауль, Родри, Себальос, Мората, Сусо, Алькасер.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.

Голы: Алькасер 8 — 0:1, Рамос 19 — 0:2, Алькасер 29 — 0:3, Бартра 74 — 0:4, Воукс 89 — 1:4.