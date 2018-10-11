Аргентина разгромила Ирак со счетом 4:0

Эр-Рияд, , 22:51 — REGNUM 11 октября на стадионе «имени Принца Фейсала бин Фахда» был разыгран товарищеский матч между национальными сборными Аргентины и Ирака, завершившийся уверенной победой южноамериканской команды со счетом 3:0.

Первый мяч на 18-й минуте матча забил таранный форвард «Интера» Лаутаро Мартинес после передачи Маркоса Акуньи — 1:0. В дебюте второй половины атакующий полузащитник «Уотфорда» Роберто Перейра удвоил преимущество подопечных Лионеля Скалони — 2:0. Через 29 минут Херман Песселья довел счет до разгромного — 3:0. В конце матча вингер «Бенфики» Франко Серви установил окончательный счет — 4:0

Статистика матча (Аргентина/Ирак)

Удары 13/5

Удары в створ ворот 7/0

Процент владения 74%/26%

Нарушения 8/14

Угловые 8/1

Стартовые составы на матч:

Аргентина: Ромеро, Бустос, Песселья, Мори, Паредес, Меза, Васкес, Де Пауль, Акунья, Дибала, Мартинес.

Ирак: Хаким, Халаф, Надим, Фаез, Али, Аднан, Мерам, Рашид, Ясин, Аттван, Расан.

Главный арбитр матча: Жиллетт.

Предупреждения: Аднан — 27, Фаяд — 76.

Голы: Мартинес 18 — 1:0, Перейра 53 — 2:0, Песселья 82 — 3:0, Серви 90+1 — 4:0.