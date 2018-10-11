Турция и Босния и Герцеговина голов не забили Спорт 11 октября на стадионе «Ризе Ататюрк» был разыгран товарищеский матч между национальными сборными Турции и Боснии и Герцеговины, завершившийся нулевой ничьей Анкара, , 22:20 — REGNUM 11 октября на стадионе «Ризе Ататюрк» был разыгран товарищеский матч между национальными сборными Турции и Боснии и Герцеговины, завершившийся нулевой ничьей. Статистика матча (Турция/Босния и Герцеговина) Удары 18/9 Удары в створ ворот 3/2 Процент владения 60%/40% Нарушения 8/7 Угловые 9/3 Стартовые составы на матч: Турция: Болат, Озбайракли, Сеюнджю, Айхан, Йокуслу, Озякуп, Чалханоглу, Ундер, Текдемир, Унал, Байрам. Менеджер: Мирча Луческу. Босния и Герцеговина: Шехич, Тодорович, Настич, Враньеш, Зуканович, Вишча, Цимирот, Пьянич, Крунич, Закарич, Джеко. Менеджер: Роберт Просинечки. Главный арбитр матча: Сергей Карасев. Предупреждения: Враньеш — 90+1.

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