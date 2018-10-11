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Турция и Босния и Герцеговина голов не забили

Спорт

11 октября на стадионе «Ризе Ататюрк» был разыгран товарищеский матч между национальными сборными Турции и Боснии и Герцеговины, завершившийся нулевой ничьей

Анкара, 11 октября 2018, 22:20 — REGNUM  11 октября на стадионе «Ризе Ататюрк» был разыгран товарищеский матч между национальными сборными Турции и Боснии и Герцеговины, завершившийся нулевой ничьей.

Статистика матча (Турция/Босния и Герцеговина)

Удары 18/9

Удары в створ ворот 3/2

Процент владения 60%/40%

Нарушения 8/7

Угловые 9/3

Стартовые составы на матч:

Турция: Болат, Озбайракли, Сеюнджю, Айхан, Йокуслу, Озякуп, Чалханоглу, Ундер, Текдемир, Унал, Байрам.

Менеджер: Мирча Луческу.

Босния и Герцеговина: Шехич, Тодорович, Настич, Враньеш, Зуканович, Вишча, Цимирот, Пьянич, Крунич, Закарич, Джеко.

Менеджер: Роберт Просинечки.

Главный арбитр матча: Сергей Карасев.

Предупреждения: Враньеш — 90+1.

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