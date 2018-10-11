Турция и Босния и Герцеговина голов не забили

Анкара, 11 октября 2018, 22:20 — REGNUM 11 октября на стадионе «Ризе Ататюрк» был разыгран товарищеский матч между национальными сборными Турции и Боснии и Герцеговины, завершившийся нулевой ничьей.
Статистика матча (Турция/Босния и Герцеговина)
Удары 18/9
Удары в створ ворот 3/2
Процент владения 60%/40%
Нарушения 8/7
Угловые 9/3
Стартовые составы на матч:
Турция: Болат, Озбайракли, Сеюнджю, Айхан, Йокуслу, Озякуп, Чалханоглу, Ундер, Текдемир, Унал, Байрам.
Менеджер: Мирча Луческу.
Босния и Герцеговина: Шехич, Тодорович, Настич, Враньеш, Зуканович, Вишча, Цимирот, Пьянич, Крунич, Закарич, Джеко.
Менеджер: Роберт Просинечки.
Главный арбитр матча: Сергей Карасев.
Предупреждения: Враньеш — 90+1.