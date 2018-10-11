Маттео Сальвини попросит футбольную федерацию платить полиции за работу

Рим, , 18:32 — REGNUM Правительство Италии предложит федерации футбола перечислять от 5 до 10% сборов за проданные билеты для компенсации расходов на работу сотрудников правоохранительных органов, сообщил во время прямой трансляции на своей странице в Facebook в четверг, 11 октября, вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини.

Он отметил, что каждое воскресенье, когда проходят игры чемпионата Италии по футболу, тысячи правоохранителей на стадионах занимаются обеспечением безопасности.

Сальвини считает «несправедливым», что эти расходы ложатся на всех налогоплательщиков, по его мнению, платить должны клубы и болельщики.

Вице-премьер отметил, что соответствующие поправки в законодательство будут представлены в ближайшее время.