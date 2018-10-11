Кокорин послужит воспитанникам детдомов

Санкт-Петербург, , 16:43 — REGNUM ФК «Зенит» решил отправить средства, заработанные на продаже спортивной атрибутики, на которой присутствует фамилия нападающего Александра Кокорина, на благотворительные цели.

«Сообщаем Вам, что все денежные средства, вырученные от продажи продукции с фамилией «Кокорин», будут направлены в детские дома города Санкт-Петербурга», — говорится в объявлении на сайте интернет-магазина «Зенита».

Ранее сообщалось, что после начала скандала с участием Кокорина «Зенит» приостановил продажу футболок с его фамилией.

В настоящее время по поиску на сайте интернет-магазина доступна только 20-рублевая открытка с изображением игрока и его факсимиле. Остались ли футболки с фамилией Кокорина и другая связанная с ним продукция в оффлайн-магазинах «Зенита», не сообщается.

Читайте также: Кокорин и Мамаев стали новым мемом в соцсетях