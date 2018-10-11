Ульяновский губернатор выступил на форуме «Россия – спортивная держава»

Ульяновск, , 15:49 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил на пленарном заседании Международного форума «Россия — спортивная держава». Участники заседания обсудили тему «Физическая культура и спорт: новые задачи развития», сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Гостями пленарного заседания стали полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, министр спорта России Павел Колобков, генеральный директор АО «Газпром-медиа холдинг» Дмитрий Чернышенко, президент Международной ассоциации спорта для всех (TAFISA) Ju-Ho Chang, представитель ЮНЕСКО (TSG Coordinator) Марселен Далли, а также руководители федеральных и региональных органов власти, лидеры мирового спорта, представители олимпийского движения и международных спортивных организаций.

Открыл заседание форума президент России Владимир Путин.

«В этом году форум посвящен перспективным вопросам развития физической культуры и спорта, и важно, что формировать заделы на будущее, вырабатывать новые задачи, подходы представители разных стран хотят вместе. Профессиональный диалог атлетов, общественных деятелей, специалистов в сфере спорта подчеркивает единство мировой спортивной семьи и позволит выстроить самые эффективные модели развития отрасли, выработать наиболее действенные формы ее поддержки со стороны государства, бизнеса, всех заинтересованных партнеров», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что в России вопросы физической культуры и спорта входят в число безусловных приоритетов, среди граждан продвигаются ценности здорового образа жизни.

«Спорт прямо определяет продолжительность и качество жизни, открывает широкие возможности для личной и профессиональной самореализации человека. Задача федеральных, региональных, муниципальных властей — создать все условия для развития массового спорта, обеспечить доступность спортивных сооружений, адаптировать, сделать удобной для занятий спортом инфраструктуру больших и малых городов, сельских поселений. Важно эффективнее задействовать потенциал государственно-частного партнерства, причем как при возведении объектов спорта, так и в ходе их дальнейшей эксплуатации», — поделился мнением президент и добавил, что необходимо добиваться, чтобы инвестор не только вкладывал средства в строительство спорткомплекса или арены, но и участвовал в их дальнейшем развитии.

Министр спорта РФ поблагодарил Ульяновскую область и организаторов форума за проведение мероприятия.

«В эти дни нам предстоит рассмотреть очень важные проблемы развития спорта. Мы обсудим опыт по организации городского хозяйства, благоустройства городов, где спорт является важной необходимой составляющей. Также изучим лучшие региональные практики, международный опыт вовлечения граждан в занятия спортом. Запланируем интересные проекты и инициативы, а также долгосрочные проекты развития физкультуры и спорта», — подчеркнул Колобков.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил с докладом о роли массового спорта в жизни субъекта и его влиянии на качество жизни.

«Для нашего региона принимать форум большая честь и серьезный успех, к которому мы давно стремились. Много десятилетий наш регион вносил и вносит свой вклад в преумножение спортивных побед и успехов страны. Мы гордимся правом быть частью великой спортивной державы, гордимся богатыми традициями и всеми спортивными триумфами, путь к которым начинался на нашей земле», — заявил Морозов.

Губернатор напомнил, что два года назад во дворце «Волга-Спорт-Арена» состоялся чемпионат мира по хоккею с мячом, ровно через год область будет принимать всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА. Проведение крупных спортивных мероприятий способствуют развитию интереса к спорту у всех поколений, но особенно — у молодежи.

«За последнее время мы многое сделали благодаря поддержке президента и Министерства спорта России, чтобы задать моду на здоровье, спорт и активное долголетие, поддержать стремление граждан быть здоровыми. К 2020 году мы стремимся привлечь к здоровому образу жизни более 50% населения. Уверен, что при серьезной поддержке федерального центра эта цель вполне достижима, а те идеи и инициативы, которые прозвучат сегодня, дадут нам еще больше сил и вдохновения», — заключил Морозов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, форум «Россия — спортивная держава» открылся в Ульяновске 10 октября. Форум учрежден указом президента от 27 июля 2009 года в целях развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, укрепления международных спортивных связей.

Первый форум прошел в 2009 году в Казани, затем мероприятие проводили Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары и город Доброград во Владимирской области.

Гостями мероприятия в Ульяновске стали более трех тыс. человек из России и других стран — главы профильных ведомств, руководители федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского движения и спортивных организаций.