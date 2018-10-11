Президенту РФ представили концепцию развития спорта в Ульяновской области

Ульяновск, , 15:24 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин посетил стенд Ульяновской области на Международном форуме «Россия — спортивная держава». ГубернаторСергей Морозов доложил о том, какие меры принимаются в регионе для популяризации спорта и здорового образа жизни, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Глава Ульяновской области выразил уверенность, что цель, поставленная главой государства — максимальное вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой в нашем регионе — будет достигнута. В регионе для этого есть все предпосылки.

«Мы активно развиваем современную инфраструктуру спорта. Понятно, что это участие в федеральных программах, программах партии «Единая Россия» — «500 бассейнов», «Строительство ФОКов». Но мы и сами, начиная с 2010 года, активно привлекаем механизмы частно-государственного партнерства», — рассказал Морозов.

Именно на принципах ГЧП на территории региона построены крупнейшая в Европе крытая картинговая трасса, ледовый дворец «Волга-Спорт-Арена», легкоатлетический манеж «Спартак», горнолыжный комплекс и биатлонный центр «Заря». Частным бизнесом с применением механизмов ГЧП недавно был построен комплекс «Академия футбола».

«Это уникальный для нашего региона спортивный проект с продуманной инфраструктурой — не только с полями, на которых можно играть даже в холодное время года, но и с современным тренировочным инвентарем, тренажерами и оборудованием», — констатировал губернатор.

Также Морозов поблагодарил президента за проведение чемпионата мира по футболу. Наследием мундиаля для региона стал отремонтированный Центральный стадион «Труд» имени Льва Яшина.

Президент оценил качество представленной на стенде формы для единоборств, которую производят в Ульяновской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне в Ульяновске открылся международный форум «Россия — спортивная держава». Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума.

Первый форум прошел в 2009 году в Казани, затем мероприятие проводили Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары и город Доброград во Владимирской области.

Гостями мероприятия в Ульяновске стали более 3 тыс. человек из России и других стран — главы профильных ведомств, руководители федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского движения и спортивных организаций.