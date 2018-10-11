Тренер Макгрегора заявил, что не оскорблял Нурмагомедова

Лас-Вегас, США, , 15:02 — REGNUM Тренер ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора Диллон Дэнис заявил, что не оскорблял религиозные взгляды Хабиба Нурмагомедова. Об этом он заявил в своём Twitter.

«Фанаты Хабиба пытаются оговорить меня в попытках оправдать его действия. Я никогда не оскорблял ничьих религиозных взглядов и никогда не буду это делать», — заявил Дэнис.

Он также добавил, что ждёт решения комиссии Невады относительно инцидента, произошедшего после боя Нурмагомедова и Макгрегора.

Напомним, 6 октября состоялся поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором. После боя произошла массовая драка на октагоне и за его пределами. Ранее Нурмагомедов заявил об оскорблениях со стороны Дэниса в свой адрес.

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