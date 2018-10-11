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Тарханов может возглавить «Енисей» в случае отставки Аленичева

Спорт

Руководство красноярского клуба может отправить в отставку Дмитрия Аленичева

Красноярск, 11 октября 2018, 14:11 — REGNUM  Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов может возглавить красноярский «Енисей» в случае отставки Дмитрия Аленичева. Об этом 11 октября сообщает Sport24.

По информации издания, руководство красноярского клуба может отправить в отставку Дмитрия Аленичева. Одним из кандидатов на его место является Александр Тарханов.

Напомним, под руководством Аленичева «Енисей» набрал пять очков в 10 матчах Российской премьер-лиги. Команда идёт на последнем, 16-м месте в турнирной таблице.

Тарханов возглавлял «Урал» с 2016 по 2018 год. После ухода с поста главного тренера он продолжил работу в команде в качестве консультанта.

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