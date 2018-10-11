Четверг, 11 Октября 2018 года
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Джокович обыграл Чеккинато на турнире в Шанхае

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0

Джокович обыграл Чеккинато на турнире в Шанхае
Yann Caradec
Новак Джокович

Шанхай, Китай, 11 октября 2018, 13:34 — REGNUM  Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Италии Марко Чеккинато в третьем круге турнира в Шанхае. Встреча, продолжавшаяся 1 час 9 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:0.

Андерсон семь раз подал навылет и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса и три ошибки на подаче.

В четвертьфинале Джокович встретится с южноафриканским теннисистом Кевином Андерсоном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кевин Андерсон одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом со счётом 6:4, 7:6 (7:1).

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