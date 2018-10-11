Экс-наставник «Спартака» может возглавить «Реал»

Мадрид, , 12:53 — REGNUM Бывший главный тренер московского «Спартака» Микаэль Лаудруп может возглавить мадридский «Реал». Об этом сообщает sport24 со ссылкой на испанского журналиста Эдуардо Инду.

Лаудруп, который в настоящий момент возглавляет катарский клуб «Аль-Райян», выступал за «Реал», будучи игроком. В качестве главного тренера он работал в таких клубах, как «Брондбю», «Хетафе», «Спартак», «Мальорка», «Суонси» и «Аль-Духаиль».

Напомним, «Реал» не может победить три матча подряд в испанской Примере. После восьми туров команда идёт на четвёртом месте, отставая от лидирующей «Севильи» на два очка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший главный тренер «Челси» и «Ювентуса» Антонио Конте может возглавить «Реал» в случае отставки Хулена Лопетеги, работой которого недовольно руководство мадридского клуба.