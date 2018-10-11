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«Уотфорд» планирует продлить контракт с главным тренером Хави Грасией

Спорт

Предполагается, что соглашение будет продлено до 2021 года

Уотфорд, Великобритания, 11 октября 2018, 12:39 — REGNUM  Английский футбольный клуб «Уотфорд» может продлить контракт с главным тренером Хави Грасией. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, агент специалиста провёл встречу с руководством «Уотфорда» и решил вопросы по основным деталям нового контракта. Предполагается, что соглашение будет продлено до 2021 года.

Отмечается, что в клубе довольны работой испанского специалиста. Ожидается, что о подписании нового контракта будет официально объявлено в течение нескольких недель.

Отметим, что на сегодняшний день «Уотфорд» занимает девятое место в Английской Премьер-Лиге. Команда набрала 13 очков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хави Грасия был признан лучшим тренером августа в АПЛ. При этом команда одержала четыре победы подряд на старте сезона.

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