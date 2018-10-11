Сочи, Краснодарский край, , 11:11 — REGNUM Город Сочи готовится принять Лигу наций УЕФА — игра между сборными России и Турции состоится 14 октября в 19:00 на стадионе «Фишт», где летом этого года проходили матчи чемпионата мира по футболу, сообщает ИА REGNUM. Администрация города объявила набор волонтеров для помощи зрителям перед стадионом: стать волонтерами могут все желающие старше 18 лет, для этого нужно заполнить форму на сайте мэрии.

В день матча, 14 октября, с 14:00 до 23:00 в городе будет действовать запрет на движение транспорта по ул. Казачья от ул. Триумфальная до ул. Чемпионов, по Олимпийскому проспекту от ул. Триумфальная до ул. Чемпионов. Болельщикам предлагается воспользоваться общественным транспортом — электричками «Ласточка» и автобусами, число которых будет увеличено. Так, с 15:00 «Ласточки» начнут отправляться в сторону Олимпийского парка в среднем каждые 15−20 минут, а после матча с 21:00 до 01:00 электрички будут возвращаться в центр города с тем же интервалом. Также будет увеличено число автобусов, будут работать стоянки такси и парковочные места для личных автомобилей. Правда, предупредили в мэрии, их число ограничено, а стоимость часа парковки составит 50 рублей.

Матч начнется в 19:00, но гостей просят приезжать заранее: на стадион можно будет пройти с 16:30. В Олимпийском парке, примыкающем к стадиону, обещают организовать культурную программу, а сразу после матча, в 21:00, заработает Олимпийский фонтан.

Лига наций УЕФА в сезоне 2018/2019 проводится впервые. В розыгрыше участвуют сборные Европы — всего 55 команд. Лига наций связана с отборочным циклом чемпионата Европы: предполагается, что турнир даст национальным сборным дополнительную возможность выхода на чемпионат. Россия и Турция входят в лигу B (всего команды поделены на четыре лиги).