В Москве построят пять футбольных полей

Москва, , 10:29 — REGNUM В Москве в рамках Адресной инвестиционной программе (АИП) на 2019−2021 годы планируется поострить 35 спортивных объектов. В строительства активно участвуют инвесторы. Об этом сегодня, 11 октября, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщили в Стройкомплексе.

По его словам, запланировано строительство пяти футбольных полей, 13 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), двух бассейнов и BMX-велодрома.

Кроме того, планируется завершить строительство Центра водных видов спорта в Лужниках, возвести центр пятиборья в поселке Северный на северо-востоке столицы и спорткомплекс в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы с экстрим-парком.

Читайте: Собянин: Объем инвестиций в Москве вырос на 70%

Как сообщало ИА REGNUM, правительством Москвы утверждена адресная инвестиционная программа на 2019−2021 годы. Финансирование инвестпрограммы на три ближайших года составит 1,594 трлн рублей, в том числе: 2019 год — 529,9 млрд рублей; 2020 год — 525,5 млрд рублей; 2021 год — 538,9 млрд рублей.

А также подробнее: Утверждена инвестиционная программа Москвы на 2019−2021 гг