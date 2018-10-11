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Украинскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг

Спорт

Цвилий сдала положительную допинг-пробу, в которой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин

Киев, 11 октября 2018, 10:17 — REGNUM  Украинская легкоатлетка Алина Цвилий получила временную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщила организация Athletics Integrity Unit.

Отмечается, что 4 сентября 2018 года Цвилий сдала положительную допинг-пробу, в которой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин.

На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который прошёл в Берлине, Цвилий завоевала серебро на дистанции 50 км по спортивной ходьбе. При этом она установила рекорд Украины — 4:12.44.

Отметим, что 24-летняя спортсменка является двукратным победителем зимнего чемпионата Украины, двукратным серебряным призёром чемпионатов Украины, победительницей юниорского чемпионата Украины в зале.

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Допинговые скандалы
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