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Манчини: сборная Италии заслужила больше голов в матче с Украиной

Спорт

Манчини прокомментировал итог товарищеского матча с Украиной

Манчини: сборная Италии заслужила больше голов в матче с Украиной
Иллюстрация: Picasaweb.google.com
Роберто Манчини

Генуя, Италия, 11 октября 2018, 10:03 — REGNUM  Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал итог товарищеского матча с командой Украины. Об этом сообщает Rai Sport.

«Думаю, мы заслужили по крайней мере несколько голов в этом матче. Мы должны учесть этот аспект и двигаться дальше», — сказал Манчини.

По его словам, сборной Италии необходимо более остро действовать в атаке и использовать свои шансы.

Он также отметил, что у команды есть четыре дня на подготовку к матче с Польшей, в котором футболисты постараются приложить все усилия для победы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Италии сыграла вничью с Украиной в товарищеском матче. 14 октября в рамках Лиги наций итальянская команда в гостях сыграет со сборной Польши.

Читайте ранее в этом сюжете: Сборные Италии и Украины сыграли вничью в товарищеском матче

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