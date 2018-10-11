Российские пловцы с рекордом выиграли эстафету на юношеской Олимпиаде

Буэнос-Айрес, , 09:41 — REGNUM Российские пловцы завоевали золото в комбинированной эстафете 4×100 м на юношеских Олимпийских играх.

В составе российской команды выступали Климент Колесников, Владислав Герасименко, Андрей Минаков и Даниил Марков. Они стали победителями с мировым юниорским рекордом — 3.35,17.

Второе место заняли спортсмены из Китая с результатом 3.38,65. Тройку призёров замкнули польские пловцы — 3.41,51.

Напомним, юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе проходят с 6 по 18 октября. Сборная России занимает первое место в общем медальном зачёте соревнований.

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