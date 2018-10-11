Овечкин и Кузнецов включены в тройку лучших игроков дня в НХЛ

Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Российские хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов включены тройку лучших игроков дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Кузнецов признан третьей звездой дня. В матче с «Вегас Голден Найтс» он забросил шайбу и отдал три результативные передачи.

Овечкин признан второй звездой дня. В матче с «Вегасом» он оформил дубль и вышел на 17-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам. На его счету сейчас 611 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги.

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Лучшим игроком дня стал нападающий «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек, набравший пять (2+3) очков в матче с «Оттавой Сенаторз». Встреча завершилась со счётом 7:4, а Ворачек забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

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