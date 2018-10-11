«Аризона» по буллитам обыграла «Анахайм»

Анахайм, США, , 09:12 — REGNUM «Аризона Койотс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В первом периоде счёт открыли хоккеисты «Анахайма». Шайбу забросил нападающий Райан Кеслер. «Аризоне» удалось отыграться благодаря голу форварда Дилана Строума.

Во втором периоде команды также обменялись забитыми голами. На шайбу нападающего «Аризоны» Брэда Ричарсона «Анахайм» ответил точным броском форварда Бена Стрита.

Судьба матча решилась в серии буллитов, где точнее оказались хоккеисты «Аризоны». Победный бросок на счету форварда Ника Казинса.

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Аризона Койотс» (Глендейл) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

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