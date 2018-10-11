Дело Кокорина и Мамаева взято ФИФА под особый контроль

Москва, , 09:00 — REGNUM В Международной федерации футбола инцидент с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева взят под особый контроль. Об этом источник в организации рассказал «Известиям».

"Инцидент с участием российских футболистов взят под особый контроль», — сказал собеседник издания, пояснив, что в ФИФА внимательно следят за новостными публикациями, в том числе в русскоязычных изданиях.

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Пристально следят за развитием событий вокруг российских футболистов и в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В обе организации в ближайшее время направит свой запрос международная организация Sport for all.

Глава Sport for all Янис Кузинс назвал поступки футболистов непозволительными для любого человека в современном обществе. Что касается профессиональных спортсменов, они тем более должны быть примером для остальных.

«Такие игроки должны получить наказание не только по законодательству, но и серьезную дисквалификацию на уровне ФИФА и УЕФА», — подчеркнул Кузинс и добавил, что поведение футболистов «набрасывает тень на весь спортивный мир».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября футболисты Кокорин и Мамаев учинили потасовки в центре Москвы, одним из пострадавших оказался чиновник Минпромторга. Инцидент вызвал широкий резонанс. Футболисты задержаны в рамках уголовного дела о хулиганстве.

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