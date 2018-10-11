Четверг, 11 Октября 2018 года
09:35:15 МСК

Дело Кокорина и Мамаева взято ФИФА под особый контроль

Спорт

Поведение футболистов «набрасывает тень на весь спортивный мир»

Москва, 11 октября 2018, 09:00 — REGNUM  В Международной федерации футбола инцидент с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева взят под особый контроль. Об этом источник в организации рассказал «Известиям».

"Инцидент с участием российских футболистов взят под особый контроль», — сказал собеседник издания, пояснив, что в ФИФА внимательно следят за новостными публикациями, в том числе в русскоязычных изданиях.

Читайте также: Адвокаты Пака требуют назначить медэкспертизу Кокорину и Мамаеву

Пристально следят за развитием событий вокруг российских футболистов и в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В обе организации в ближайшее время направит свой запрос международная организация Sport for all.

Глава Sport for all Янис Кузинс назвал поступки футболистов непозволительными для любого человека в современном обществе. Что касается профессиональных спортсменов, они тем более должны быть примером для остальных.

«Такие игроки должны получить наказание не только по законодательству, но и серьезную дисквалификацию на уровне ФИФА и УЕФА», — подчеркнул Кузинс и добавил, что поведение футболистов «набрасывает тень на весь спортивный мир».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября футболисты Кокорин и Мамаев учинили потасовки в центре Москвы, одним из пострадавших оказался чиновник Минпромторга. Инцидент вызвал широкий резонанс. Футболисты задержаны в рамках уголовного дела о хулиганстве.

Читайте также: МИД РФ: Реакция на скандал с футболистами демонстрирует «зрелость общества»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием известных спортсменов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить