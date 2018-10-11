Овечкин вышел на 17-е место в списке бомбардиров за всю историю НХЛ

Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 17-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам.

В матче с клубом «Вегас Голден Найтс» Овечкин оформил дубль. Теперь на его счету 611 голов в лиге. По этому показателю он обошёл Бобби Халла, забившего 610 голов.

Следующей целью Овечкина является результат Джо Сакика и Джерома Игинлы, которые забросили по 625 шайб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Вегасом» счётом 5:2. В трёх стартовых матчах сезона 2018/19 Овечкин забросил четыре шайбы и отметился одной результативной передачей.

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