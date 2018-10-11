«Красная машина» в Тульской области: как развивают детско-юношеский хоккей

Тула, , 09:30 — REGNUM Конец прошлой недели в Тульской области ознаменовался прошедшей в областном центре международной практической конференцией «Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина»: философия и базовые принципы», организованной Федерацией хоккея России при участии Федерации хоккея Тульской области.

Национальная программа уже запущена в Татарии и Северо-западном федеральном округе. В течение сезона она будет распространена по всей стране — по ее конспектам будут заниматься во всех хоккейных школах. Пока что презентация программы прошла в Казани и Сочи. Тула — третья площадка в России, перешедшая на новые методики и собравшая у себя представителей Федерации хоккея России, тренеров, олимпийских чемпионов и ветеранов отечественного хоккея.

Азбука хоккея «Красная машина»

4 октября на открытии конференции, посвященной презентации национальной программы подготовки хоккеистов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что начало хоккейного сезона — отличная возможность для тренеров начать готовить ребят уже по новой программе.

«Программа «Красная машина» — это уникальный продукт Федерации хоккея России. Ни в Советском Союзе, ни в России раньше не было общей азбуки, как растить наших хоккеистов. Теперь она есть. Программа вобрала в себя лучшие практики хоккея со всего мира. Наш регион в числе первых внедряет у себя эту программу. Уверен, это придаст новый импульс развития хоккею. Надеюсь, что проведение подобных конференций в нашем регион станет доброй традицией», — сообщил Алексей Дюмин.

Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России Александр Якушев, признался, что российский хоккей давно нуждался в систематических базовых методиках, которые внедряют во всех российских школах. В свою очередь глава штаба национальной сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о реализации программы подготовки хоккеистов:

«Национальная программа подготовки хоккеистов — это методики для тренеров, руководителей хоккейных школ, методистов, также они будут полезны и для родителей юных хоккеистов. Программа будет внедрена в семи межрегиональных координационных центрах, объединяющих более 600 детских хоккейных школ. Первые позитивные результаты внедрения ожидаем в течение двух-трех ближайших сезонов.

От лица Федерации хоккея России он поблагодарил Тульскую область и губернатора за высокий уровень организации конференции.

На конференции отмечалось, что молодое поколение жителей Тульской области может достойно продолжать дело знаменитых первопроходцев-хоккеистов Дмитрия Уколова и Александра Уварова, завоевавших в составе сборной СССР «золото» на Олимпиаде 1956 года.

Зачем нужна национальная программа подготовки хоккеистов

Хоккей в представлении всего мира наравне с балетом и программой покорения космоса был визитной карточкой Советского Союза. Однако по утверждению специалистов, наряду с методиками, такой эффект достигался абсолютной массовостью занятия хоккеем. Поединки на льду были очень популярны: катки и коробки были почти в каждом дворе города, в каждом райцентре. Хоккейные секции существовали при всесоюзных спортивных обществах, при советах профсоюзов, при спортивных обществах заводов и предприятий, при домах культуры и детского творчества в районах, при общеобразовательных школах и комнатах школьника. Однако наибольшей популярностью хоккей стал пользоваться с момента появления турнира «Золотая шайба», который стал главным источником поиска юных талантов хоккея в СССР. В 1964 году со страниц газеты «Пионерская правда» впервые прозвучал призыв: «На старт, друзья! Золотая шайба зовет!». В результате этих соревнований отечественный хоккей получил таких звезд, как Владимир Крутов, Александр Мальцев, Владимир Мышкин, Сергей Самсонов, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Сергей Шепелев.

Однако несмотря на кажущиеся успехи отечественного хоккея (выступление россиян в сильнейшем турнире НХЛ, развитие элитного дивизиона КХЛ как международного первенства), на данный момент эксперты отмечают общее снижение уровня мастерства молодых игроков как прямое следствие ситуации в отечественной хоккейной школе, причины отставания заключены в детско-юношеском хоккее.

По мнению специалистов, к этому приводит целый ряд проблем: не сформирована межрегиональная сеть детских спортивных школ, решающих на единых методологических основаниях вопросы поддержки и развития спортивно одаренных детей.

Владислав Третьяк еще в 1986 году беспокоился о том, что сделать правильный выбор и дать шанс всем талантливым ребятам невозможно:

«Наверное, среди тех, кто не выдержал приемный экзамен, были и другие достойные ребята, возможно, даже более способные, чем мы. К сожалению, критерии отбора в спортивные школы и по сей день остаются несовершенными. Сомневаюсь, чтобы тогда экзаменаторы сумели разглядеть в мальчишках какие-то особые задатки».

Еще одной серьезной проблемой является то, что тренеров должного уровня профессиональной подготовленности и другого персонала не хватает. Также ощущается острая общероссийская нехватка ледовой инфраструктуры, даже в крупнейших «хоккейных центрах» дефицит ледовых площадок является одним из главных тормозов развития детско-юношеского хоккея. Из-за нехватки полей некоторые команды распускаются, поскольку детям негде тренироваться. Кроме того, существующий в субъектах РФ положительный опыт до недавнего времени не всегда подвергался научно-методическому осмыслению, а наработки регионов не обобщались.

Многие тренеры еще недавно жаловались на отсутствие методичек. Для перенимания современных технологий приходилось ходить на раскатки приезжающих команд КХЛ и МХЛ, чтобы что-то взять у них. Существовали рекомендованные списки литературы, однако в них недоставало практических нюансов.

Тренеры детских клубов отмечают, что существовало примерное пояснение, чем наставник должен заниматься, но о том, чтобы четко обозначить рекомендации, на каких этапах следует переходить, к примеру, от колец ведения к облегченной шайбе, не было. Кроме того, отсутствовали рекомендации по такому важному вопросу, как питание. Диета является немаловажным фактором в жизни спортсмена и рекомендации по такому вопросу нужны обязательно.

Воспитывать не только хоккеиста, но и личность

Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина» впервые была представлена 13 марта 2018 года в Москве в Музее хоккея. Программа представляет собой пособие, раскрывающее новою философию подготовки игроков, а также серию методической литературы для тренеров детских хоккейных школ. В них собраны базовые хоккейные упражнения по катанию, технике контроля шайбы, теории, тактике, методики по физической подготовке, питанию. Каждая серия соответствует определённому возрасту — с 6 до 18 лет, все методики подобраны согласно поэтапному развитию с точки зрения возраста и физиологии игрока.

Бывший тренер сборной России, главный методист «Академии хоккея «Ак Барс» Игорь Захаркин отмечает важность воспитания в ребенке не только хоккеиста, но и личности. Нет сомнений, что в конечном счете, победа, при прочих равных, всегда на стороне того, кто больше ее желает, и кто готов заплатить на нее большую цену. Психологическая составляющая влияет на становление игрока. Важно оценивать лидерские качества, тренируемость, самоотдачу, стабильность от смены к смене и амбициозность в самом широком смысле. Хоккеист развивается, и при этом пересекаются психология и характер. Насколько игрок устойчив и готов преодолевать трудности, как его воспринимает коллектив, как он ведет себя в раздевалке — все это демонстрирует способен ли он стать лидером.

Именно воспитательная направленность хоккея сегодня в центре внимания спортивной общественности. Этот факт особенно важен в связи с пересмотром взглядов на спорт как объект рыночных отношений. Детский спорт как объект инвестиций для государства не приносит прямых экономических дивидендов даже в среднесрочной перспективе, но он создает необходимый базис для того, чтобы в будущем обеспечить стране рост числа здоровых людей экономически активного возраста, развитие любительского и профессионального спорта.

Личный пример губернатора

Хоккей в субъектах РФ развивается по клубному принципу и прежде всего, хоккей развивается там, где во главе регионов и крупных городов, либо во главе крупных предприятий города стоят люди, любящие хоккей и переживающие за этот вид спорта. В Тульской области стартом к возрождению хоккея в 2011 году стало строительство многофункционального ледового дворца «Юбилейный» в городе Новомосковске. Тогда этому поспособствовало крупнейшее химическое предприятие области «ЕвроХим». Вскоре был создан первый новомосковский хоккейный клуб — «Виктория».

Эксперт АНО «Институт региональной экспертизы» Артем Богатырев отмечает, что новая программа, разработанная ХЛР, грамотная и перспективная, но в таких регионах, как Тульская область, прежде всего, не хватает инфраструктуры:

«Талантливые ребята из глубинки не смогут пробиться, снаряжение дорогое, да и играть им просто негде, ездить в райцентр или Тулу на тренировки очень сложно, чаще невозможно. Детский хоккей в России держится на родителях, да и во всем мире он на них держится, но доступ к спортивным площадкам и снаряжению у нас и на западе существенно различается, и, к сожалению, не в нашу сторону».

После прихода нового главы региона, большого любителя хоккея, вратаря ночной лиги Алексея Дюмина, хоккей в регионе вновь обрел дыхание, среди приоритетных вопросов развития были выделены создание единого центра управления, который объединил бы усилия всех команд и системно развивал хоккей, а также максимальное развитие соответствующей инфраструктуры. В прошлом году в Новомосковске была открыта вторая ледовая арена при содействии ГК «Полипласт» Новомосковск, на будущий год планируется открытие большой ледовой арены в Туле. С недавнего времени регион регулярно посещают звёзды отечественного хоккея, которые радуют зрителей мастерством и проводят занятия для ребят. На прошедшей этим летом рабочей встрече по развитию хоккея в регионе присутствовали легендарные советские и российские хоккеисты Валерий Каменский и Игорь Тузик, председатель правления Федерации хоккея Тульской области Владимир Гуляев, а также председатель совета директоров АО ГК «Полипласт» Ильсур Шамсутдинов. На встрече с губернатором обсуждалась судьба тульского хоккея, в том числе необходимость разработки концепции развития молодежного хоккея в регионе. Отмечалось, что в регионе необходимо использовать наработки национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина».

В сентябре 2018 года АНО «Институт региональной экспертизы» провел телефонный опрос с целью выяснения позиции жителей Тулы касательно удовлетворенности населения Тулы состоянием физкультуры и спорта (наличия спортивной инфраструктуры), а также выявления актуальных направлений развития профессионального и любительского спорта.

В рамках работы колл-центра было опрошено 500 респондентов, проживающих в Туле. В результате опроса были сделаны следующие выводы: на текущий момент большинство (88%) жителей Тулы удовлетворены текущим уровнем развития физкультуры и спорта, что выше средних данных по стране (78% на основании данных ВЦИОМ в августе 2018 года). В совместном рейтинге газеты «Спорт-Экспресс» и одним из исследовательских фондов (январь 2018 года) по представленности в городах России командных видов спорта Тульская область поднялась с 28-го на 23-е место. При этом заслуги по развитию спорта горожане в большей степени склонны приписывать губернатору области (32%) и инициативным группам горожан (21%).

Наполненность города различными спортивными объектами находится на должном уровне (только 11% респондентов указали, что в пешей доступности от их дома нет спортивных сооружений). Но, несмотря на рост числа спортивных сооружений, 27% опрошенных предпочитает заниматься дома, а 31% респондентов вообще не уделяют времени занятиям спортом.

В числе приоритетных направлений для развития тульского спорта среди ответивших респондентов лидируют футбол (30%), легкая атлетика (19%) и хоккей (10%). Перспективные планы по развитию этих областей позитивно воспринимались большим числом жителей.

Столица детского хоккея

Столица детского хоккея области — город Новомосковск представил собственную программу развития городского хоккея. Необходимость в ней продиктована растущей популярностью этого вида спорта, интересом со стороны детей, которые записываются в спортшколу и появлением в Новомосковске клуба АНО «Новомосковский хоккейный клуб». Предполагается, что хоккей в городе будут развивать по четырем направлениям: флорбол, хоккей в валенках, любительский хоккей и дворовый хоккей.

Флорбол (хоккей в зале с лёгкими клюшками и мячом, игра достаточно развитая в мире) требует небольших затрат на инвентарь, в него можно играть даже в школьном спортзале. Планируется в пилотном режиме культивировать флорбол в пяти школах Новомосковска.

Хоккей в валенках — неофициальная разновидность хоккея, которая в основном встречается на зимних праздниках. Её преимущества — отсутствие необходимой экипировки, возможность играть на открытом льду, доступность для тех, кто не умеет кататься на коньках.

Любительский хоккей. Сейчас в Новомосковске 10 хоккейных команд, но некоторые не участвуют в турнирах. Предлагается создать Новомосковскую любительскую хоккейную лигу, а на её базе — сборную Новомосковска для выступления в Ночной лиге Тульской области) и дворовый хоккей (предполагается строительство дворовых хоккейных коробок — причём на конкурсной основе, именно там, где заинтересованы в занятиях хоккеем.

Недавно юные хоккеисты новомосковской «Виктории» победили на Всероссийских соревнованиях «Золотая шайба», а сейчас принимают участие в Открытом первенстве Московской области — это сильнейший детский хоккейный турнир, где юные игроки набираются мастерства у лучших клубов России. В следующем году команда планирует заявиться в Национальную молодёжную хоккейную лигу — второй по силе молодёжный турнир по стране.

Тульская область стала первым регионом Европы, где возникла детская команда по следж-хоккею — алексинская «Ладога» (ныне «Ока»), вслед за ней и в Туле появилась детская следж-хоккейная команда «Тропик». Кроме этого, на базе центра образования № 39, состоящего из игроков ХК «Тигры» организован первый в Тульской области хоккейный класс. Ребята будут совмещать школьные занятия и две тренировки в день. Первая тренировка будет проходить утром перед уроками, а вторая — после.