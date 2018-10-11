Четверг, 11 Октября 2018 года
09:36:15 МСК

Джон Терри стал помощником главного тренера «Астон Виллы»

Спорт

Новым главным тренером команды назначен Дин Смит

Джон Терри стал помощником главного тренера «Астон Виллы»
Джон Терри

Бирмингем, Великобритания, 11 октября 2018, 08:33 — REGNUM  Бывший защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри назначен помощником главного тренера «Астон Виллы». Об этом сообщается на сайте бирмингемского клуба.

«Астон Вилла» заявила о масштабных кадровых изменениях в клубе. Так, новым главным тренером назначен Дин Смит, помогать ему будет Джон Терри. Новым спортивным директором стал Хесус Гарсия Питарх, который известен по работе в «Валенсии» и «Атлетико».

Предыдущий главный тренер Стив Брюс был отправлен в отставку. Под его руководством «Астон Вилла» неудачно начала сезон. После 12 туров команда набрала 15 очков и идёт на 15-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября Джон Терри объявил о завершении карьеры футболиста. В «Челси» он играл с 1998 по 2017 год. Сезон 2017/18 он провёл в составе «Астон Виллы».

В сентябре 2018 года Терри был близок к переходу в московский «Спартак». Однако футболист отказался от этого предложения.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-капитан «Челси» Джон Терри объявил о завершении карьеры

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить