УЕФА выплатит Казахстанской федерации футбола €750 тыс

Астана, , 08:18 — REGNUM Казахстанская федерация футбола получит от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) €750 тыс., сообщает 11 октября агентство «Казинформ».

УЕФА на 50% увеличит выплаты солидарности 55-и ассоциациям, которые принимают участие в турнире. Выплаты также будут увеличены для победителей в группах A, B, С и D.

Команды из лиги А получат €2,25 млн, из лиги В — €1,5 млн, С — €1,125 млн и D — €0,75 млн.

Напомним, сборная Казахстана по футболу сыграет в гостях со сборной Латвии 13 октября, а 16 октября примет на своем поле сборную Андорры.

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