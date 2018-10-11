Четверг, 11 Октября 2018 года
09:40:33 МСК

«Локомотив» в овертайме одержал победу над СКА

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:0

Санкт-Петербург, 11 октября 2018, 07:45 — REGNUM  Ярославский «Локомотив» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 1:0.

Единственную шайбу в матче в дополнительное время забросил нападающий «Локомотива» Андрей Локтионов.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 21 очко в 16 матчах. СКА идёт на пятом месте, в его активе 24 очка после 15 игр.

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1).

Читайте также: «Трактор» потерпел поражение от «Куньлуня» в КХЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить