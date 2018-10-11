«Локомотив» в овертайме одержал победу над СКА

Санкт-Петербург, , 07:45 — REGNUM Ярославский «Локомотив» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 1:0.

Единственную шайбу в матче в дополнительное время забросил нападающий «Локомотива» Андрей Локтионов.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 21 очко в 16 матчах. СКА идёт на пятом месте, в его активе 24 очка после 15 игр.

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1).

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