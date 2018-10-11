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Российская пловчиха Макарова выиграла золото на юношеской Олимпиаде

Спорт

Макарова стала победительницей на дистанции 100 метров брассом

Буэнос-Айрес, 11 октября 2018, 07:25 — REGNUM  Российская пловчиха Анастасия Макарова выиграла золото юношеских Олимпийских игр на дистанции 100 метров брассом.

Макарова стала победительницей, преодолев дистанцию за 1 минуту 7,88 секунды. Второй к финишу пришла представительница Ирландии Ниам Койн с результатом 1.08,90. Третье место заняла Котрина Тетеревкова из Литвы (1.08,95).

Напомним, Юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе проходят с 6 по 18 октября. Сборная России лидирует в общем медальном зачёте.

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Олимпийские игры
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