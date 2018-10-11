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Пловец из Казахстана завоевал «золото» на III Паразиатских играх

Спорт

Ранее Ержан Салимгереев завоевал «золото» на дистанции 100 метров вольным стилем

Джакарта, 11 октября 2018, 07:28 — REGNUM  На III Паразиатских играх в Индонезии казахстанский пловец Ержан Салимгереев занял первое место на дистанции 50 метров вольным стилем. Об этом 10 октября сообщили на сайте игр.

В категории S6 на дистанции 50 метров вольным стилем второе место занял параспортсмен из Казахстана Сергей Кинах, третье место завоевал также казахстанский пловец Дмитрий Ли.

Напомним, ранее Ержан Салимгереев завоевал «золото» на дистанции 100 метров вольным стилем. В настоящее время сборная Казахстана завоевала четыре золотые медали и находится на 13 месте в общем медальном зачете.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстанские пловцы завоевали три «золота» на Параазиатских играх

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