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«Филадельфия» одержала разгромную победу над «Оттавой»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 7:4

Оттава, 11 октября 2018, 06:49 — REGNUM  «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:4.

В составе «Филадельфии» по дублю оформили нападающие Якуб Ворачек и Скотт Лотон. Ещё по голу забили Шон Кутюрье, Роберт Хег и Клод Жиру.

В составе «Оттавы» отличились Брэди Ткачук и Максим Лажуа, забросившие по две шайбы.

«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 4:7 (1:1, 2:3, 1:3).

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