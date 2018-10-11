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«Вашингтон» обыграл «Вегас» благодаря дублю Овечкина и голу Кузнецова

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:2

«Вашингтон» обыграл «Вегас» благодаря дублю Овечкина и голу Кузнецова
Michael Miller
Александр Овечкин

Вашингтон, 11 октября 2018, 06:33 — REGNUM  «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Вашингтона» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин. Ещё по голу забили Евгений Кузнецов, Никлас Бекстрём и Ти Джей Оши.

Отметим, что на счету Кузнецова также три голевые передачи. Ещё один голевой пас выдал защитник Дмитрий Орлов.

В составе «Вегаса» отличились Коди Икин и Райлли Смит.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1).

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