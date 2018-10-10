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Молодежь ЦСКА потерпела поражение от «Тюмени» в Кубке России

Спорт

Первый мяч в дебюте второго экстра-тайма забил 20-летний российский центральный полузащитник Тимур Пухов мощным ударом с дальней дистанции – 0:1. Через 13 минут Александр Столяренко вновь сделал счет равным — 1:1. Серия пенальти завершилась со счетом 3:0

Тюмень, 10 октября 2018, 19:39 — REGNUM  10 октября на стадионе «Геолог» был разыгран матч 1/16 финала Кубка России 2018/19 между коллективами «Тюмень» и ЦСКА, завершившийся ничьей 1:1. В серии пенальти увереннее выступили хозяева — 3:0.

Первый мяч в дебюте второго экстра-тайма забил 20-летний российский центральный полузащитник Тимур Пухов мощным ударом с дальней дистанции — 0:1. Через 13 минут Александр Столяренко вновь сделал счет равным — 1:1.

Статистика матча («Тюмень»/ЦСКА)

Удары 11/14

Удары в створ ворот 5/6

Владение 48%/52%

Угловые 3/2

Стартовые составы на матч:

«Тюмень»: Бучнев, Столяренко, Васиев, Коваленко, Козлов, Чудин, Глухов, Теленков, Лаук, Вотинов, Леонтьев.

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Бекао, Матвийчук, Ефремов, Гордюшенко, Тикнизян, Олейников, Нисимура, Жамалетдинов.

Предупреждения: Ефремов — 40, Пухов — 52, Козлов — 61, Вотинов — 108, Нисимура — 117.

Голы: Пухов 108 — 0:1, Столяренко 120+1 — 1:1.

Серия пенальти: Чудин — 1:0, Гордюшенко — 1:0, Рябокобыленко — 2:0, Пухов — 2:0, Лешонок — 3:0, Нисимура — 3:0.

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