В Италии считают Милан и Кортину главными претендентами на Олимпиаду-2026

Милан, Италия, , 17:41 — REGNUM Итальянская заявка на проведение Олимпиады 2026 года является фаворитом, отмечают обозреватели Il Fatto Quotidiano в своей публикации в среду, 10 октября.

Они обращают внимание на то, что один из конкурентов — канадский Калгари — может вовсе сойти с дистанции: в городе планируется проведение референдума, часть жителей недовольна планом проведения Игр, социологи сообщают о незначительном перевесе сторонников Олимпиады.

Другие проблемы — у Стокгольма: в Швеции после парламентских выборов еще не сформировано новое правительство, а каким будет отношение этого правительства к перспективе проведения Игр, неясно.

Место проведения Олимпиады-2026 будут выбирать в июне 2019 года. В итальянской заявке изначально фигурировали три города, впоследствии власти Турина отказались участвовать в проекте.

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