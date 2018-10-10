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Стал известен клуб РПЛ, готовый взять Кокорина и Мамаева

Спорт

«Урал» готов подписать скандальных футболистов

Екатеринбург, 10 октября 2018, 15:32 — REGNUM  Футбольный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» (Екатеринбург) готов подписать Александра Кокорина и Павла Мамаева, если их клубы расторгнут с ними контракт, сообщает 10 октября «Спорт Экспресс» со ссылкой на президента уральской команды Григория Иванова.

Он отметил, что не согласен со словами главы РПЛ Сергея Прядкина, который ранее заявил, что ни один клуб не станет подписывать футболистов.

«Сергей Геннадьевич (Прядкин) же сказал, что уверен на 99%. Наверное, мы — этот тот самый один процент», — заявил Иванов, отвечая на вопрос, взял бы «Урал» Кокорина и Мамаева, если они станут свободным агентами.

Напомним, Кокорин и Мамаев 8 октября избили в кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака. Госслужащий получил удар стулом по голове. Перед этим они напали на водителя Первого канала Виктора Соловчука, который сейчас находится в больнице с многочисленными травмами. По данным фактам возбуждены уголовные дела

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