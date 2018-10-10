Зверев обыграл Басилашвили на турнире в Шанхае

Пекин, , 14:59 — REGNUM Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над представителем Грузии Николозом Басилашвили во втором круге турнира в Шанхае. Встреча, продолжавшаяся 1 час 31 минуту, завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Зверев 12 раз подал навылет и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника девять эйсов, пять ошибок на подаче и один реализованный брейк.

В четвертьфинале Зверев встретится с представителем Австралии Алексом де Минором.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 4:6, 6:7 (8:10).

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