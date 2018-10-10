Комитет по этике РФС не получал обращений по Кокорину и Мамаеву

Москва, , 14:52 — REGNUM В комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) не поступало обращений по ситуации с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Об этом заявил председатель комитета Семён Андреев, 10 октября сообщает «Спорт-экспресс».

"К нам пока никто не обращался, и это, наверное, правильно. Все-таки то, что сделали Кокорин и Мамаев, относится к уголовным правонарушениям», — сказал Андреев.

Он также добавил, что сперва необходимо дождаться решения правоохранительных органов, а потом разбирать это дело в комитете по этике.

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Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаев устроили две драки, в которых пострадали три человека. Сначала они избили водителя «Первого канала» Виктора Соловчука. А потом в кафе от них пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и директор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин.

9 октября дебоширы были задержаны полицией. В отношении них возбуждено уголовное дело о нанесении побоев.

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