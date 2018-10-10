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Андрей Лунёв тренируется в общей группе перед матчем со Швецией

Спорт

В открытой тренировке команды принимают участие все игроки, кроме Дзагоева

Андрей Лунёв тренируется в общей группе перед матчем со Швецией
Иллюстрация: Fc-zenit.ru
Андрей Лунёв

Калининград, 10 октября 2018, 14:21 — REGNUM  Голкипер сборной России по футболу Андрей Лунёв тренируется в общей группе перед матчем со Швецией. Об этом 10 октября сообщает «Р-спорт».

Отмечается, что в открытой тренировке национальной команды принимают участие все приехавшие в Калининград игроки, кроме Алана Дзагоева, который работает в тренажёрном зале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября Лунёв проводил тренировку по индивидуальной программе из-за травмы полученной в матче «Зенит» — «Краснодар».

Напомним, сборная России сыграет два матча Лиги наций. 11 октября в Калининграде состоится матч со Швецией, а 14 октября в Сочи — с Турцией.

Читайте ранее в этом сюжете: Лунёв тренируется по индивидуальной программе перед матчами сборной России

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