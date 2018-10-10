Хачанов проиграл Циципасу во втором круге турнира в Шанхае

Шанхай, Китай, , 13:54 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу во втором круге турнира в Шанхае. Встреча, продолжавшаяся 1 час 44 минуты, завершилась со счётом 4:6, 6:7 (8:10).

Хачанов пять раз подал навылет и реализовал один из четырех брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, две ошибки на подаче и два реализованных брейка.

В четвертьфинале Циципас встретится с победителем матча между Кевином Андерсоном из ЮАР и Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Китая Чжан Цзэ со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 6:4.

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