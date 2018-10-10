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Экс-наставник сборной Италии Вентура возглавил «Кьево»

Спорт

Клуб и специалист подписали соглашение на два года

Экс-наставник сборной Италии Вентура возглавил «Кьево»
Nazionale Calcio
Джампьеро Вентура

Верона, Италия, 10 октября 2018, 13:43 — REGNUM  Бывший наставник сборной Италии Джампьеро Вентура назначен новым главным тренером клуба «Кьево». Об этом сообщается на сайте команды.

Отмечается, что клуб и специалист подписали соглашение на два года. В тренерский штаб команды также войдут его ассистент Сальваторе Сулло и тренер по физподготовке Алессандро Инноченти.

На посту главного тренера «Кьево» Вентура сменил Лоренцо Д′Анну, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. После восьми стартовых туров «Кьево» занимает последнее место в турнирной таблице Серии А.

Напомним, Вентура возглавлял сборную Италию до ноября 2017 года, но был уволен после того, как не сумел вывести команду на чемпионат мира по футболу — 2018.

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