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Российские волейболистки проиграли Италии на чемпионате мира

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:3

Российские волейболистки проиграли Италии на чемпионате мира
Jeffrey Ng
Женский волейбол

Осака, Япония, 10 октября 2018, 13:18 — REGNUM  Женская сборная России по волейболу проиграла команде Италии в матче чемпионата мира, который проходит в Японии. Встреча завершилась со счётом 1:3.

Самым результативным игроком матча стала диагональная итальянской команды Паола Эгону, набравшая 29 очков. В составе сборной России Ирина Воронкова набрала 21 очко.

Сборная Италии — Сборная России — 3:1 (22:25, 25:20, 25:18, 25:22).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Болгарии со счётом 3:1 (25:23, 25:20, 25:15).

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Волейбол
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