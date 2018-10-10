Арсен Венгер может стать спортивным директором ПСЖ

Париж, , 13:12 — REGNUM Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может стать спортивным директором французского ПСЖ. Об этом сообщает RMC.

Отмечается, что руководство ПСЖ хочет видеть Венгера на посту спортивного директора. Сам специалист хочет занять более важную позицию в структуре клуба, в частности, стать советником президента.

Ранее сообщалось, что Венгер может стать главным тренером мюнхенской «Баварии».

Напомним, Арсен Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Летом 2018 года он покинул пост наставника команды.

Читайте также: Экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить «Баварию»