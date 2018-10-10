Матч между сборными России и Швеции пройдёт при аншлаге

Калининград, , 12:38 — REGNUM Матч Лиги наций между сборными России и Швеции пройдёт при аншлаге. Об этом заявил руководитель коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович, 10 октября сообщает ТАСС.

По словам Карповича, все билеты на матч проданы.

Напомним, встреча состоится 11 октября в Калининграде на стадионе, вмещающем более 35 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прибыл в расположение сборной России после матча с «Барселоной».

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